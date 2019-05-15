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Волочкова назвала неожиданную причину расставания со Вдовиным

Когда у балерины и бизнесмена не стало секса, Волочкова подумала о расставании.

Волочкова назвала неожиданную причину расставания со Вдовиным
Анастасия Волочкова и Игорь Вдовин/globallookpress.com

Балерина Анастасия Волочкова в автобиографической книге объяснила, почему рассталась с отцом своего ребенка бизнесменом Игорем Вдовиным. В какой-то момент супруг перестал обращать на балерину внимание. Из их жизни пропал секс. При этом ранее, как уверяет танцовщица, даже когда она была беременной, интимные отношения имели место каждый день.

Волочкова объяснила, почему рассталась со Вдовиным. Фото: globallookpress.com

«Я поинтересовалась, почему у нас нет близости», — вспомнила она тот разговор со Вдовиным. Ответ бизнесмена ошарашил балерину. Он сказал, что у некоторых йогов секс бывает два раза в год. Тут уже танцовщица не выдержала и сказала мужу все в лицо. По ее словам, это у него секс два раза в год, а у нее будет регулярный — с любимым человеком. На этом их отношения подошли к концу.

Кстати, через какое-то время Игорь Вдовин стал жить с другой женщиной. Однако через год они расстались. Позже эта дама звонила Волочковой и рассказывала, что бизнесмен оказался непорядочным мужчиной.

Более того, как уверяет балерина, Вдовин просил миллион долларов у отца своей новой избранницы. Он рассказывал ему, что у его дочери проблемы с прокуратурой. При этом отец не стал давать Вдовину деньги. Он оказался осторожнее балерины, которая в свое время, как она уверяет, безвозмездно одолжила огромную сумму бизнесмену, сообщает «Комсомольская правда».

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Анастасия ВолочковаИгорь ВдовинСемейные отношения
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Волочкова назвала неожиданную причину расставания со Вдовиным
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