Киану Ривз «наследил» у Китайского театра в Голливуде

Актер оставил отпечатки своих рук и ног в цементе.

Накануне премьеры третьей части франшизы «Джон Уик» киноэлита отдала должное 54-летнему Киану Ривзу, сыгравшего главную роль в блокбастере.

14 мая актер посетил торжественную церемонию около Китайского театра в Голливуде, во время которой оставил следы своих рук и ног на цементе.

Это мероприятие в США проводится уже многие годы — таким образом коллеги чествуют артистов, отдавая должное их заслугам.

Поддержать Ривза пришли и его коллеги по съемочной площадке в «Джоне Уике» Хэлли Берри, Лоренс Фишберн, Марк Дакаскос и другие.

В одном из интервью Ривз признался, что обожает кино.

«Мне нравится смотреть фильмы и сниматься в них. Я начал свою карьеру в 15 лет в Торонто (Канада). В 20 лет поехал на своем первом автомобиле через всю страну в Лос-Анджелес, в Голливуд, движимый мечтой», — цитирует актера France24.com.

Коллегу еще раз через соцсети поздравила Хэлли Берри с тем, что Ривз был увековечен перед Китайским театром в Голливуде. По ее мнению, он является одним из самых трудолюбивых артистов, с кем ей когда-либо приходилось сниматься.

Напомним, что в российский прокат «Джон Уик — 3» выходит 16 мая.