«Мы провели вместе ночь и с тех пор не расстаемся»: Волочкова разоткровенничалась об избраннике

Известная балерина Анастасия Волочкова в своей автобиографической книге рассказала о любимом человеке, с которым она встречается на протяжении семи месяцев. Сейчас танцовщица отдыхает с ним на Мальдивах.

По ее словам, знакомство произошло, когда она пришла на деловую встречу. Мужчина ей сразу приглянулся. Он произвел на Волочкову впечатление — статный, стройный, с очень красивыми глазами. Звезда сразу поняла, что это любовь с первого взгляда. Вскоре она выяснила, что он никогда не был женат и у него нет детей. Он чуть моложе танцовщицы. Ему 38 лет.

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Как отметила танцовщица, ей очень хотелось отношений с мужчиной, в которого она влюбилась. Она узнала, что большую часть жизни он провел в Европе. Три года ухаживал за мамой, которая в итоге умерла от рака. «Мы провели вместе ночь, потом еще одну, с тех пор не расстаемся», — сказала она.

Танцовщица отметила, что ее избранник очень высокий. Даже когда она на каблуках, то чуть ниже его. Балерина сказала, что ночью они порой могут спуститься на кухню и пожарить гренки с яйцом. Возлюбленный без ума от этого блюда. Также он обожает баню, поэтому они часто ходят вместе попариться, сообщает «Комсомольская правда».