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Покинувшая психлечебницу Бритни Спирс может никогда не вернуться на сцену

Менеджер артистки полагает, что ее психическое здоровье окончательно подорвано.

Покинувшая психлечебницу Бритни Спирс может никогда не вернуться на сцену
Фото: Globallookpress.com

Самая яркая звезда нулевых Бритни Спирс, недавно завершившая лечение в психиатрической клинике, может больше никогда не вернуться к карьере певицы. С данным заявлением выступил действующий менеджер исполнительницы Ларри Рудольф.

«Как человек, имеющий самое прямое отношение к ее карьере, основываясь на словах специалистов, занимающихся ее здоровьем, я делаю вывод, что ей не стоит сейчас возвращаться на сцену. Ни в ближайшем будущем, ни, возможно, больше никогда», — приводит слова менеджера TMZ.

Он подчеркнул, что Бритни всегда поддерживала с ним связь и когда хотела выступать, постоянно звонила ему с просьбой организовать выступления. Но последние несколько месяцев от нее не было ни одного звонка, что, вероятно, означает, что она не готова выходить к публике.

Что касается будущего, Ларри полагает, что Спирс должна полностью восстановиться, и только тогда можно будет говорить о продолжении карьеры.

«Я не хочу, чтобы она возвращалась к работе, пока не будет готова к этому полностью, во всех смыслах. У меня нет ни сил, ни желания заставлять ее работать. Я здесь только для того, чтобы дождаться, когда она почувствует желание вернуться. Если этого не произойдет никогда, то так тому и быть», — заявил Рудольф.

Напомним, недавно Бритни призналась, что отец заставлял ее принимать лекарства и насильно отправил в психиатрическую лечебницу.

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Бритни СпирсЛарри Рудольф
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Покинувшая психлечебницу Бритни Спирс может никогда не вернуться на сцену
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