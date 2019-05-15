Племянница Людмилы Зыкиной осталась без многомиллионного наследства артистки

Всенародно любимая исполнительница народных песен и романсов Людмила Зыкина за свою жизнь успела скопить многомиллионное состояние. В возрасте 80 лет, в 2009 году, она скончалась, оставив после себя коллекцию уникальных драгоценностей, элитные квартиры и деньги. Состояние певицы оценивалось в 270 миллионов рублей — из-за него очень быстро испортились отношения ее близких.

Народная артистка СССР была замужем трижды, но постоянные гастроли так и не позволили ей завести ребенка. Поэтому ее наследство должны были поделить между собой трое детей сводного брата. Большую часть ценностей получили племянник Зыкиной Сергей и его брат, а вот любимой племяннице артистки Екатерине не досталось практически ничего.

Екатерина Зыкина, которую когда-то звездная родственница обучила пению, стала гостьей нового выпуска программы «Пусть говорят». По словам женщины, от наследства ей достались «крохи», а братья заявили, что больше она и вовсе не получит. Сейчас Екатерина и ее маленький сын Артем живут в скромном загородном доме. На жилье она копила пять лет.

Положение племянницы Зыкиной бедственное. Она не может найти средства, чтобы окружить забором свой участок, даже землю ей приходится вскапывать одной. Однако Екатерина заверила, что грустит о родном ей человеке, а не о его деньгах.

«Мне не нужны бриллианты. Тетка мне была нужна», — призналась Екатерина Зыкина.

Правда, другие гости студии Дмитрия Борисова посмотрели на сложившуюся ситуацию с иной стороны. Так, журналист и телеведущий Андрей Караулов заявил, что страдавшая от диабета Зыкина в последние годы жизни осталась совсем одна. Племянница не приезжала к ней даже перед сложнейшей операцией на ногах, которая могла стоить ей жизни.