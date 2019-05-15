Рита Дакота пожаловалась на «убитые» волосы

Рита Дакота — одна из самых привлекательных звезд российской эстрады. Недавно девушка сделала липосакцию, в чем открыто призналась. Сразу после этого звезда снялась для обложки мужского глянцевого журнала.

Помимо этого, визитной карточкой исполнительницы являются длинные светлые волосы. Однако сегодня Рита пожаловалась, что регулярное термическое воздействие и частые окрашивания губительно сказались на ее локонах.

«Хотелось оживить свои осветленные и убитые постоянными укладками волосы. Все блондинки (особенно от природы кудрявые блондинки) знают, что главный минус — это жесткость и отсутствие блеска светлых волос», — написала певица.

Она добавила, что обратилась в салон красоты, провела ряд процедур, восстанавливающих шевелюру, и теперь снова довольна своей прической. Но вот надолго ли, большой вопрос.

В завершение Дакота напомнила своим подписчицам, как важно защищать локоны от ультрафиолетового излучения летом.