Звезды российского кино снимутся в новом фильме Кирилла Серебренникова

Находясь под домашним арестом, Кирилл Серебренников не переставал работать. Режиссер корпел над сценарием по произведению екатеринбуржца Алексея Сальникова. Роман писателя «Петровы в гриппе» был тепло принят критиками, а в минувшем году получил премию «Национальный бестселлер».

Работа над экранизацией книги уже началась. По сюжету пара главных героев — автослесарь и работница библиотеки — ничем не выделяются из толпы, однако их непримечательность скрывает под собой по-настоящему маниакальные склонности, которые обостряются из-за гриппа.

Кто конкретно сыграет в новом фильме Серебренникова, так как кастинг держится в секрете. Известно только, что в съемках примут участие яркие звезды отечественного кино и театральной сцены.

Как отмечает «Комсомольская правда», литературный стиль Алексея Сальникова можно назвать необычным. Критики сравнивают его творчество с произведениями знаменитых классиков — Гоголя и Булгакова, а также поэта, философа и драматурга Юрия Мамлеева.

Напомним, в апреле по решению Мосгорсуда с Кирилла Серебренникова сняли домашний арест, под которым он находился по делу о хищении 133 миллионов рублей, выделенных на проект «Платформа». Как сообщал ТАСС, пока продолжается следствие, режиссер остается невыездным. Он немедленно включился в работу и через два дня после освобождения появился на спектакле «Мертвые души». Серебренников вышел на поклон на сцену «Гоголь-центра».