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«Я ленивая — это правда»: Ани Лорак пожаловалась на свои недостатки

Украинская исполнительница посетовала также, что не умеет расслабляться.

«Я ленивая — это правда»: Ани Лорак пожаловалась на свои недостатки
Ани Лорак (Фото: Instagram.com/anilorak)

40-летняя Ани Лорак воспитывает 7-летнюю дочку Софию. Малышка появилась на свет, когда знаменитости исполнилось 33 года. Отцом девочки стал турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу. За него Ани вышла замуж еще в 2009 году. Однако их брак распался. Певица старалась не комментировать разлад в семье, сосредоточившись на работе.

В одном из недавних интервью украинская исполнительница пожаловалась на свои недостатки. Артистка заявила, что считает себя ленивой, но при этом абсолютно не умеет расслабляться.

«Я ленивая, это правда. Мне всегда хочется большего, съесть чего-нибудь лишнего, понежиться в постели подольше, но когда я попадаю в это состояние релакса, то совершенно не могу расслабиться. Просто не умею», — приводит woman.ru слова Ани Лорак.

Певица Ани Лорак
Ани Лорак пожаловалась на свою лень. Фото: Instagram.com/anilorak

Рассказала певица и о своем любимом блюде. Исполнительница призналась, что из всех деликатесов она выбирает жареную картошку. Это с детства ее любимое лакомство. Но позволяет она себе его нечасто. Уже несколько лет певица придерживается правильного питания и занимается в тренажерном зале.

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«Я ленивая — это правда»: Ани Лорак пожаловалась на свои недостатки
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