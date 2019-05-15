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У новорожденного сына Гарри и Меган появилась команда секьюрити

Для каждого члена британской королевской семьи разработана своя схема защиты, и малыш Арчи не исключение.

У новорожденного сына Гарри и Меган появилась команда секьюрити
Меган Маркл и принц Гарри с сыном. Фото: Global Look Press

Сын принца Гарри и Меган Маркл Арчи Харрисон Маунтбеттен-Виндзор родился всего девять дней назад, но у него уже имеется своя команда секьюрити, которая отвечает за его безопасность.

Экс-телохранитель из службы королевской секьюрити Саймон Морган рассказал, как маленький Сассекс получил свой вариант защиты с момента появления на свет.

Оказалось, что для каждого члена королевской семьи разрабатывается свой план охраны с учетом индивидуальных особенностей.

При разработке комплексных программ по защите учитываются возможные риски и угрозы. Что же касается Арчи, то к нему применяется та же схема охраны, что и для его родителей.

При этом схема защиты не статична, а постоянно меняется в зависимости от того, где проходит то или иное мероприятие, на котором присутствуют августейшие особы, с кем и когда они встречаются. И разумеется, охранники остаются невидимыми для большинства людей.

Для маленького Сассекса будет действовать тот же формат защиты, что и для наследников Кейт Миддлтон и принца Уильяма.

Морган отмечает, что данная схема была неоднократно обкатана, так как ребенок Гарри и Меган не единственный королевский младенец.

Сотрудники секьюрити постоянно проводят анализ того, как работает схема защиты, и при необходимости вносят соответствующие коррективы с учетом множества факторов, пишет Hello!.

Ранее сайт Teleprogramma.pro сообщал, что в резиденции Фрогмор на территории Виндзорского замка были усилены меры безопасности, чтобы молодые родители могли спокойно выходить на прогулку с сыном у дома, не боясь назойливого внимания публики.

Кроме этого, герцог и герцогиня запретили персоналу парковаться у своего дома.

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У новорожденного сына Гарри и Меган появилась команда секьюрити
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