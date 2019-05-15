«Моя стихия — вода»: многодетная Екатерина Климова раскрыла секрет стройности

В одном из недавних интервью, которое 17-летняя Елизавета Хорошилова давала вместе с Екатериной Климовой, школьница призналась, что старается брать пример с 41-летней мамы. Актриса родила четверых детей и каждый раз быстро восстанавливала форму.

«Мама — лучший мотиватор, в том числе в плане внешнего вида. Особенно когда вспоминаю, как быстро она приходила в форму после рождения моих братьев и сестры. Сейчас у нас с мамой практически одинаковый вес, стараюсь соответствовать», — заявила Лиза в интервью Hello!

Сама Екатерина поделилась секретами стройности, рассказав, как ей удается сохранять фигуру. Актриса призналась, что предпочитает кардионагрузки в тренажерном зале и занятия боксом. Все вместе позволяет сжигать лишние калории и сохранять тело рельефным.

«Моя стихия — вода: плавание, аквааэробика… Часто различные активности диктует и профессия: освоить новый вид спорта, выучить танец. Перед спектаклями всегда выполняю комплекс упражнений. В основном на растяжку, чтобы разогреть тело», — добавила Екатерина.

От Игоря Петренко актриса родила двоих сыновей. 12-летний Матвей и 10-летний Корней легко нашли общий язык с новым избранником своей мамы. Несмотря на то что Гела Месхи младше своей возлюбленной на восемь лет, паре удалось построить гармоничные отношения. К слову, мальчики также тесно общаются и с семьей отца. Петренко женат на актрисе Кристине Бродской, которая подарила Матвею и Корнею еще трех сестричек — Софию-Каролину, Марию и Еву.