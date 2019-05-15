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Крутой пригласил Ержана Максима в свою музыкальную академию

Подросток с радостью согласился.

Крутой пригласил Ержана Максима в свою музыкальную академию
Игорь Крутой/globallookpress.com

Финалист шестого сезона шоу «Голос. Дети» Ержан Максим, который по итогам проекта расположился на второй строчке, сообщил, что его взял под свою опеку знаменитый российский композитор Игорь Крутой. По словам юного певца, у него состоялся прием в московском посольстве. Там его и познакомили с Крутым, который сейчас находится в Казахстане.

«После прослушивания в студии он мне предложил продолжить обучение в его музыкальной академии. Я с большой радостью принял это предложение. Теперь могу и с вами поделиться, что с осени начнется новый этап моего творчества», — отметил Ержан Максим.

Добавим, что первое место по итогам голосования в финале шоу заняла дочь Алсу Микелла Абрамова. В обществе поднялась волна негодования. Многие считают, что девушка не заслуживала победы и имел место вброс голосов. Первый канал проводит расследование с привлечением специалистов, сотрудничающих с Интерполом.

Кстати, многие звезды шоу-бизнеса сразу после проекта отмечали, что победы заслуживал именно представитель Казахстана. При этом Максим Галкин следом призвал не травить дочь Алсу. Впрочем, его мало кто услышал.

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Тэги:

АлсуЕржан МаксимИгорь КрутойМикелла АбрамоваПрограмма "Голос. Дети"
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Крутой пригласил Ержана Максима в свою музыкальную академию
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