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«Не виноватая я»: 79-летняя Светлана Светличная до сих пор носит мини-юбки

Актриса любит праздновать дни рождения, и возраст ее не смущает.

«Не виноватая я»: 79-летняя Светлана Светличная до сих пор носит мини-юбки
Фото: Globallookpress.com

Одна из самых ярких актрис советского кинематографа Светлана Светличная 15 мая отмечает 79-й день рождения. Именно после ее появления на голубом экране зашептались о появлении в стране секс-символа.

Сексапильная блондинка Анна Сергеевна в фильме «Бриллиантовая рука» стала коронной ролью актрисы, а фраза «Не виноватая я!» давно ушла в народ.

Фото: Globallookpress.com
Фото: Globallookpress.com

Сегодня артистка отмечает день рождения в кругу семьи. Как сообщает ТВЦ, в этот день она всегда отправляется к брату Валерию в Пензу. Дни рождения свои любит, а возраст считает просто цифрой.

Не видит кинозвезда и смысла мучить себя ненужными ограничениями и с удовольствием продолжает носить короткие юбки. Благодаря умеренному питанию (звезда давно отучила себя есть после шести вечера) она может похвастаться стройной фигурой.

«Люди это видят и не возмущаются, а очень даже приветствуют и иногда говорят: «Мы с вас стараемся брать пример»», — приводит издание слова Светланы.

Она подчеркнула, что для нее важно выглядеть моложе своих лет, но дело не в подтяжках, а в нестареющей душе.

«Душа должна быть молодой. Один журналист сказал мне, что у меня душа без морщин. Это значит, молодая. Это правда», — уверена именинница.

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«Не виноватая я»: 79-летняя Светлана Светличная до сих пор носит мини-юбки
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