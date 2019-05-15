Шифрин столкнулся с травлей в соцсетях после интервью Дудю

Столько критики в свой адрес он не получал даже после знаменитой «Люси».

Ефим Шифрин пожаловался на травлю в соцсетях после того, как он дал интервью журналисту Юрию Дудю для его фильма «Колыма. Родина нашего страха». Актер рассказал историю своего отца Залмана, репрессированного в конце 30-х годов прошлого века.

«Даже за Люсю я не огребал в беспокойные годы своей юности столько, сколько дерьма огреб в безмятежные дни своей зрелости за Дудя», — написал 63-летний Шифрин на личной странице в соцсети Instagram.

Говоря о «Люсе», юморист имеет в виду один из своих самых популярных эстрадных номеров.

Большинство поклонников поддержали любимого артиста в комментариях, сказав, что он все сделал и сказал правильно.

«Вы большой молодец! Уважение вам и поклон! Народ должен знать историю и не повторять ошибок», «Вы молодец. Все правильно сказали в этом фильме», «Держитесь! Вы молодцы!», «Спасибо за ваши слова, позицию и участие!» — написали почитатели таланта Шифрина в комментариях.

Напомним, фильм «Колыма. Родина нашего страха» появился на YouTube-канале Юрия Дудя в конце апреля. За три недели ролик успел набрать свыше 13 миллионов просмотров. Одним из гостей передачи стал Ефим Шифрин. Он рассказал историю своей семьи, в частности репрессированного в 1938 году отца. По словам артиста, его отца Залмана Шмуиловича, скромного бухгалтера, посадили «ни за что».