НОВОСТИ

Шифрин столкнулся с травлей в соцсетях после интервью Дудю

Столько критики в свой адрес он не получал даже после знаменитой «Люси».

Шифрин столкнулся с травлей в соцсетях после интервью Дудю
Ефим Шифрин / Global Look Press

Ефим Шифрин пожаловался на травлю в соцсетях после того, как он дал интервью журналисту Юрию Дудю для его фильма «Колыма. Родина нашего страха». Актер рассказал историю своего отца Залмана, репрессированного в конце 30-х годов прошлого века.

«Даже за Люсю я не огребал в беспокойные годы своей юности столько, сколько дерьма огреб в безмятежные дни своей зрелости за Дудя», — написал 63-летний Шифрин на личной странице в соцсети Instagram.

Говоря о «Люсе», юморист имеет в виду один из своих самых популярных эстрадных номеров.

Большинство поклонников поддержали любимого артиста в комментариях, сказав, что он все сделал и сказал правильно.

«Вы большой молодец! Уважение вам и поклон! Народ должен знать историю и не повторять ошибок», «Вы молодец. Все правильно сказали в этом фильме», «Держитесь! Вы молодцы!», «Спасибо за ваши слова, позицию и участие!» — написали почитатели таланта Шифрина в комментариях.

Напомним, фильм «Колыма. Родина нашего страха» появился на YouTube-канале Юрия Дудя в конце апреля. За три недели ролик успел набрать свыше 13 миллионов просмотров. Одним из гостей передачи стал Ефим Шифрин. Он рассказал историю своей семьи, в частности репрессированного в 1938 году отца. По словам артиста, его отца Залмана Шмуиловича, скромного бухгалтера, посадили «ни за что».

Вам может быть интересно:

«Больно худая»: Ольга Бузова напугала поклонников фото в бикини Михаил Шац: «Мне нравилось работать с Татьяной. Но в этот раз позвали только меня» Де Ниро продолжает нападки на Трампа после того, как президент усомнился в его IQ

Тэги:

Ефим Шифринжурналист Юрий Дудьинтервьюкритика
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Шифрин столкнулся с травлей в соцсетях после интервью Дудю
Интересно?
Поделись с друзьями: