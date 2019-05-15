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Почти две трети россиян считают победу дочери Алсу на шоу «Голос. Дети» несправедливой

Опрос проводил Всероссийский центр общественного мнения.

Почти две трети россиян считают победу дочери Алсу на шоу «Голос. Дети» несправедливой
Алсу с дочкой/instagram.com/alsou_a/

Всероссийский центр общественного мнения провел опрос среди россиян по итогам проекта «Голос. Дети». При этом 61% опрошенных считают, что Микелла Абрамова одержала необъективную победу.

Алсу хранит молчание после финала шоу «Голос. Дети». Фото: globallookpress.com

Особенно против дочери Алсу настроены молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет. Сразу 85% среди них считают, что победу нужно было отдать другому участнику. При этом среди респондентов, чей возраст перевалил за 60 лет, доля одобряющих и не одобряющих итоги шоу примерно одинакова — 41% считают победу Микеллы справедливой, а 45% — нет.

По данным ВЦИОМ, 40% считают, что подсчет голосов велся нечестно и имел место вброс. Другой точки зрения придерживаются 27% опрошенных. Интересно, что только 10% порекомендовали Первому каналу провести расследование и пересмотреть итоги шоу. 10% участников опроса предложили провести повторное голосование. Предлагается также провести повторный финал (8%), не допускать к участию в конкурсе детей известных персон (5%), сделать более открытым и прозрачным голосование (4%), сообщает «Интерфакс».

Напомним, что финал шоу «Голос. Дети» завершился скандалом. Многие россияне считают, что победа дочери Алсу Микеллы Абрамовой необъективна. Первое место, как считают многие, в том числе и звезды шоу-бизнеса, необходимо было отдать представителю Казахстана Ержану Максиму. Кстати, сам подросток не стал подливать масла в огонь. Он отметил, что полностью согласен с итогами зрительского голосования.

Сейчас Первый канал ведет расследование итогов голосования шоу. К работе привлечена компания — партнер Интерпола. Все это время Алсу хранит молчание, избегая комментариев.

Ранее появилась информация, что супруг певицы Ян Абрамов попросил засекретить результаты шоу. Однако представители семьи Алсу отметили, что эта информация не соответствует действительности.

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Тэги:

АлсуМикелла Абрамоваобщественное мнениеПрограмма "Голос. Дети"
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Почти две трети россиян считают победу дочери Алсу на шоу «Голос. Дети» несправедливой
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