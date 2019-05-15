«Сыну он ничего не завещал»: вдова Булдакова рассказала, кому достанется наследство актера

Артист ушел из жизни чуть больше месяца назад. У него остался внебрачный сын.

В начале апреля этого года внезапно ушел из жизни Алексей Булдаков. На тот момент он находился в Монголии, где всегда хотел побывать. Вместе с друзьями актер осмотрел местные достопримечательности, попробовал национальную кухню. Однако утром, когда он должен был выезжать из отеля в аэропорт, близкие не смогли его разбудить — на стук в номер никто не ответил. Когда сотрудники открыли дверь, то артист уже был мертв. Позже вскрытие показало, что мужчина скончался от сердечной недостаточности на фоне ишемической болезни сердца.

Однако родные и коллеги с трудом верят, что на 69-м году жизни можно так скоропостижно умереть. Андрей Малахов провел собственное расследование. Жена актера Людмила Булдакова появилась в студии передачи «Прямой эфир». Они прожили вместе 27 лет. Она не стала скрывать, что минувшие 40 дней были для нее тяжелыми, она попала в больницу. Людмила заверила, что актер ей не снится, но когда она заходит в комнату с его портретом, то он с ней здоровается. Женщина не смогла сдержать слез, говоря об этом.

«Один раз я так же стояла у него в комнате, что-то говорила ему, говорила, поворачиваюсь, а он стоит. После этого мне посоветовали поехать к врачу. Первые дней шесть я вообще ничего не соображала», — рассказала супруга актера.

Она подчеркнула, что за долгие годы совместной жизни Булдаков ни разу ей не нагрубил.

По словам женщины, они в конце зимы побывали в санатории. Тогда Алексей Иванович проверился у врачей.

«Ничего не было обнаружено. Не принимал никакие лекарства», — отметила она.

Как известно, у звезды кино остался внебрачный сын Иван, который живет на Мальте. Людмила поведала, что у нее сложились теплые отношения с молодым человеком. Иван даже ласково называл ее мамой Люсей. «Я помню его мальчиком маленьким. Я уже участвовала в его судьбе», — отметила женщина.

Она показала загородный дом, в котором жила с супругом. На его территории есть баня, а также гараж. Людмила подняла тему завещания. Она призналась, что ранее они договорились все завещать друг другу.