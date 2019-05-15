«Я не экономлю»: Ани Лорак не привыкла ограничивать себя в тратах

В одном из последних интервью украинская исполнительница Ани Лорак призналась, что не привыкла экономить на себе. Певица уверена, что покупки должны приносить в первую очередь радость, поэтому она скупает все, что ей понравилось. По мнению артистки, деньги являются своего рода аплодисментами за хорошо проделанную работу.

Ани не сомневается, что финансы — это лишь инструмент для удовлетворения своих желаний. Но никогда не стоить «превозносить материю выше души», полагает знаменитость.

«Я не экономлю. Покупаю то, что нравится… Если ты что-то делаешь искренне, с душой, отдаешь себя по-настоящему, то успех неизбежен, у тебя будет все, о чем можно мечтать. Необходимо быть полезным миру. Хочешь заработать миллион — помоги миллионам», — приводит Woman.ru слова Ани Лорак.

Заговорила певица и о том, какую информацию она хотела бы удалить о себе из Интернета. Ани подметила, что она была бы не прочь избавить себя от слухов и сплетен. Лорак не скрывает, что с годами она поняла: нет смысла что-либо объяснять людям, опровергая очередную небылицу о себе. Иногда лучше промолчать.