В ответ на обвинения в пластике Федорова опубликовала снимок без макияжа

В последнее время Оксана Федорова стала настоящей мишенью недоброжелателей. Подписчики «мисс Вселенной» в соцсети Instagram начали обвинять телеведущую в чрезмерном увлечении уколами красоты и фотошопом. Многие отметили, что им все сложнее и сложнее узнать Федорову на новых снимках.

В ответ на критику недоброжелателей 41-летняя Оксана Федорова опубликовала на своей странице в Instagram фотографию, на которой она предстала без макияжа.

«Лучшие друзья девушки — это не бриллианты, а свежая вода, чистый воздух и хорошее настроение, make up off (без макияжа — англ.)», — подписала снимок первая красавица страны 2001 года.

В этот раз комментарии под фото уже совсем другие. Большинство поклонников оценили естественную красоту любимой телеведущей, впрочем, по-прежнему нашлись те, кто посчитал, что Федорову не узнать.

больше по теме Оксану Федорову с трудом узнали на новом снимке в соцсети Некоторые считают, что от былой красоты модели не осталось и следа.

«Красотка», «Мне одной кажется, что Оксана как-то похорошела и помолодела в последнее время?», «Богиня», «Не узнать», «Вообще на себя не похожа стала, была в разы лучше с «живым лицом»!!» — отметили подписчики в комментариях.