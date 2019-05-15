Наталья Андрейченко возвращается в кино после десятилетнего перерыва

Актриса Наталья Андрейченко возвращается в кино после долгих десяти лет отсутствия на экране. 63-летняя артистка исполнит главную роль в многосерийном фильме режиссера Влада Фурмана «Наследники».

Андрейченко предстоит перевоплотиться в женщину по имени Антонина. Никто, даже ее взрослые дети, не знают о ее прошлом, но однажды ей сообщают о смерти бывшего мужа, оставившего внушительное наследство — роскошный особняк. После этого история становится крайне запутанной, поскольку в борьбу за состояние покойного включается еще одна дама.

Как рассказал режиссер сериала, Андрейченко идеально подходит на эту роль. Благодаря мастерству актрисы ее героиня получилась яркой и глубокой. Вместе с Натальей Эдуардовной на экране появятся Юлия Пересильд, Ангелина Стречина, внук Андрея Миронова Андрей Удалов и другие талантливые актеры.

Сериал «Наследники» покажет Первый канал, сообщает портал Tele.ru.

Свой 63-й день рождения Наталья Андрейченко отметила 3 мая. Ранее заслуженная артистка РСФСР в интервью «Собеседнику» признавалась, что в молодости стеснялась своей внешности, считая себя непривлекательной. Однако в 40 лет она неожиданно для себя осознала, что старость неизбежна, поэтому надо ценить то, что есть, с радостью проживая каждый день.