Вспомнить все: Бузова собрала фотоленту из архивных фото за время проекта «Дом-2»

33-летняя Ольга Бузова решила поделиться воспоминаниями с подписчиками на личной страничке в Instagram. Она разместила в профиле фотоленту своих архивных снимков, которые были сделаны во время участия в «Доме-2».

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По словам телеведущей, 15 мая 2004 года ее жизнь навсегда изменилась. Тогда она была 18-летней девочкой, которая только-только приехала на летние каникулы строить любовь в новое реалити-шоу. Ольга планировала провести на проекте не больше трех месяцев, а задержалась на 15 лет.

«Никто не мог и представить, что я благодаря упорству, труду и вашей колоссальной поддержке смогу достичь таких небывалых высот… Предлагаю нам всем сегодня немного окунуться в прошлое и вспомнить, как там было», — подписала свои снимки Бузова.

За время пребывания на проекте из просто участницы Ольга стала телеведущей. Вместе с карьерой она устраивала и личную жизнь. Бузова вышла замуж за полузащитника «Локомотива» Дмитрия Тарасова. Однако сохранить отношения с избранником так и не смогла. Сейчас футболист женат на модели из Ростова-на-Дону Анастасии Костенко. Пара воспитывает дочь Милану.