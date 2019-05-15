Малахов провел собственное расследование скоропостижной смерти Булдакова

Алексей Булдаков скончался в апреле этого года в Монголии. Актер остановился в одной из гостиниц города Улан-Батора. Утром он не ответил ни на один телефонный звонок, что и обеспокоило его друзей. Одной из первых обнаружила его подруга Татьяна Руднева. По ее словам, казалось, что мужчина просто спал. Уже позже, когда звезду «Особенностей национальной охоты» доставили в Россию, была проведена экспертиза. Она показала, что причиной смерти стал оторвавшийся тромб на фоне ишемической болезни.

Однако подробности скоропостижной смерти Алексея Ивановича от всех тщательно скрываются. В Монголии, где провел последние часы жизни актер, были изъяты все записи с видеокамер в интересах следствия. Андрей Малахов провел собственное расследование и со своей командой воссоздал по часам все события того трагического вечера.

Брат Булдакова Леонид с супругой Людмилой согласились принять участие в ток-шоу «Прямой эфир». Мужчина признался, что удивлен внезапной смертью родственника. По его словам, они часто созванивались, и артист никогда не жаловался на здоровье.

«Он чувствовал себя прекрасно, ни на что не жаловался», — отметил Леонид.

Редакторы передачи побывали на Байкале, где перед поездкой в Монголию Булдаков посетил фестиваль рыбалки. Певица Мэдэгма Доржиева, которая тоже принимала участие в этом мероприятии, поделилась своими воспоминаниями.

«Перед выходом на сцену мне показалось, что он как-то очень сильно волнуется, бледен на лицо. Выглядел не очень хорошо. Он вышел на сцену в образе генерала Михалыча. Оказывается, он не хотел выходить в этом образе, намеревался переодеться, но ведущие настояли, и, возможно, его излишнее волнение было связано с этим», — рассказала девушка.

Андрей Малахов признался, что корреспонденты побывали и в отеле, где остановился артист во время поездки, но сотрудники отказались говорить с журналистами. «По указанию руководства я передал в полицию видеоматериалы с камер», — поделился один из работников гостиницы. Девушка, дежурившая на стойке ресепшен, также была немногословна. «Он умер в мою смену, но мне сказали, что не стоит комментировать этот случай», — сказала она и отказалась показывать книжку, где отмечаются гости отеля. Сотрудница побоялась, что ее после этого уволят.

Вячеслав Руднев путешествовал вместе с Булдаковым. Он объяснил, зачем внезапно актер решил посетить Монголию.

«Это была его мечта. Он хотел посмотреть эти замечательные места, достопримечательности, исторические места, съездить на родину Чингисхана. Что он и сделал», — пояснил мужчина.

По его словам, он находился в соседнем номере и утром должен был разбудить артиста и свою супругу, но на стук в дверь Алексей Иванович не ответил. Руднев не обнаружил своего друга и на ресепшен, поэтому вернулся и вновь постучался в его номер. Позже мужчина позвал работника отеля и попросил открыть дверь. «На лице были все признаки, и рука его затекла, на которой он лежал. Я понял, что случилась беда», — рассказал Вячеслав. Он вызвал скорую. Медики констатировали, что смерть наступила около трех часов назад.

Мужчина также признался, что они с Булдаковым побывали в юрте и попробовали местные национальные блюда. Артисту больше всего понравились чебуреки, суп-лапша, а также он попробовал водку. Редакторы передачи провели химический анализ напитков, которые употреблял за несколько часов до смерти в той самой юрте Алексей Леонидович.

Эксперт Григорий Нисман озвучил результаты экспертизы. «Алкоголь был нам доставлен в пластиковой таре. Сразу скажу, что алкоголь не должен храниться в пластике. Мы провели химический анализ. Ничего вредного не было обнаружено. Водка полностью соответствует критериям ГОСТа», — озвучил работник лаборатории.