НОВОСТИ

Елена Малышева научила зрительниц выбирать каблуки без вреда для ног

За помощью к ведущей обратилась ее коллега с Первого канала.

Елена Малышева научила зрительниц выбирать каблуки без вреда для ног
Фото:Фото: Globallookpress.com

Несмотря на модные тренды, призывающие комбинировать с любыми нарядами спортивную обувь, каблуки не сдают позиций. Женщины всех возрастов регулярно покупают туфли, ботильоны и босоножки на высоких каблуках.

В преддверии летнего сезона Елена Малышева в программе «Жить здорово!» решила рассказать, как правильно подобрать каблуки с минимальным вредом для ног. В студию передачи обратилась коллега Малышевой, ведущая новостей на Первом канале Екатерина Березовская. Она призналась, что постоянно выбирает высокие каблуки, несмотря на боли в ногах.

Малышева объяснила, что боли в ногах происходят из-за смещения центра тяжести, когда мы надеваем каблуки. Она посоветовала оставить высокие модельные каблуки исключительно для редких торжественных событий. Елена рекомендовала невысокие широкие каблуки на каждый день, а также ортопедические стельки, снимающие лишнюю нагрузку с пальцев.

В то же время телеведущая подчеркнула, что не призывает полностью отказаться от этой разновидности обуви.

«Мы можем сократить время, проведенное на каблуках, но полностью от них отказаться мы не можем, пока мы молоды и прекрасны», — заявила она.

Вам может быть интересно:

Молодая бабушка Елена Малышева посвятила внукам трогательное видео «Мне стыдно»: Елена Малышева нарушила диету, не удержавшись перед десертами Елена Малышева может определять медицинские диагнозы по текстам песен

Тэги:

Елена Малышевапрограмма "Жить здорово!"
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Елена Малышева научила зрительниц выбирать каблуки без вреда для ног
Интересно?
Поделись с друзьями: