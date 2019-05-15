Елена Малышева научила зрительниц выбирать каблуки без вреда для ног

За помощью к ведущей обратилась ее коллега с Первого канала.

Несмотря на модные тренды, призывающие комбинировать с любыми нарядами спортивную обувь, каблуки не сдают позиций. Женщины всех возрастов регулярно покупают туфли, ботильоны и босоножки на высоких каблуках.

В преддверии летнего сезона Елена Малышева в программе «Жить здорово!» решила рассказать, как правильно подобрать каблуки с минимальным вредом для ног. В студию передачи обратилась коллега Малышевой, ведущая новостей на Первом канале Екатерина Березовская. Она призналась, что постоянно выбирает высокие каблуки, несмотря на боли в ногах.

Малышева объяснила, что боли в ногах происходят из-за смещения центра тяжести, когда мы надеваем каблуки. Она посоветовала оставить высокие модельные каблуки исключительно для редких торжественных событий. Елена рекомендовала невысокие широкие каблуки на каждый день, а также ортопедические стельки, снимающие лишнюю нагрузку с пальцев.

В то же время телеведущая подчеркнула, что не призывает полностью отказаться от этой разновидности обуви.

«Мы можем сократить время, проведенное на каблуках, но полностью от них отказаться мы не можем, пока мы молоды и прекрасны», — заявила она.