Ургант высмеял «православных бойцов», охраняющих строительство храма в Екатеринбурге

Шоумен Иван Ургант в своем вечернем шоу на Первом канале высмеял «православных бойцов», охраняющих строительство храма в Екатеринбурге. Он рассказал, что на место событий прибыли десятки профессиональных бойцов из академии единоборств. При этом ведущий задался вопросом: «Как понять, православный перед тобой боец или католический? Православный бьет справа налево», — сказал Ургант.

Между тем шоумен предложил свое решение проблемы. По его мнению, на месте сквера необходимо построить очередной торговый центр. По нему можно будет гулять с детьми, а также «перекреститься на дорогую сумочку». Православным бойцам он предложил парковаться на месте инвалидов. Чуть позже в своей рубрике «Ми-ми-ми» телеведущий снова вернулся к главной теме Екатеринбурга. Он спросил у ручного хамелеона, что же все-таки важнее — храм или сквер.

Отметим, что в центре уральской столицы уже на протяжении нескольких дней идет мощное противостояние между сторонниками строительства храма и защитниками сквера. Некоторые недовольны, что в центре города будет построен храм святой Екатерины. Между тем на днях площадка будущего строительства была обнесена забором. Сторонники сквера сломали его. Через сутки картина повторилась, и начались задержания. На данный момент известно, что в полицию доставлено 26 человек.

Добавим, что на место будущего храма постепенно стали подвозить необходимую для строительства технику. Работы начнутся со дня на день. При этом точные сроки сдачи объекта, особенно в связи с последними событиями, пока не оглашаются. Между тем уже несколько уральских политиков, а также известных общественных деятелей заявили, что в сложившейся ситуации главное — не поддаваться на провокации, которые возможны как с одной, так и с другой стороны.