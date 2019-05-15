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Рудковская подчеркнула бесконечные ноги платьем с завышенной талией

Такой фасон зрительно удлиняет ноги.

Рудковская подчеркнула бесконечные ноги платьем с завышенной талией
Яна Рудковская / www.instagram.com/rudkovskayaofficial/

Яна Рудковская не только успешная бизнес-леди, счастливая жена и мать, но и обладательница стройной фигуры. 44-летняя супруга Евгения Плющенко не стесняется носить короткие юбки и платья, которые не скрывают ее бесконечные ноги.

Вот и в этот раз Рудковская опубликовала фотографию в Instagram из кондитерской, для похода в которую она выбрала короткое платье.

Поклонники по достоинству оценили снимок и осыпали Рудковскую комплиментами. Особенно фанаты отметили ее красивые ноги.

«Ноги России — супер!!!», «Какие ноги», Рудковская рулит. Ноги самые красивые», «Шикарные ноги, да и вы!», «Конфеты меркнут на фоне таких фантастических ног», «Да, ножки ровные красивые! Загар идеальный!» — отметили подписчики.

Впрочем, некоторые посчитали, что Рудковская злоупотребляет фотошопом.

Комментарии
https://www.instagram.com/rudkovskayaofficial/

«А что с ногами? Нет, я не против обработки фото, я понимаю, что люди публичные, и это часть работы. Просто иногда это слишком очевидно», «Фотошоп не дремлет», «Обработка фото зашкаливает!» — написали другие.

Кстати, о сладостях. Недавно супруга Евгения Плющенко призналась, что отказывается от диет — настолько она любит сладкое.

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Instagramстройные ногифотошопЯна Рудковская
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Рудковская подчеркнула бесконечные ноги платьем с завышенной талией
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