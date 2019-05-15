Ника Белоцерковская заступилась за бывшего мужа-олигарха

Издатель, блогер и владелец кулинарной школы Ника Белоцерковская решила откровенно рассказать о разводе с олигархом Борисом Белоцерковским. Пара прожила вместе более 15 лет, вместе вырастила пятерых детей, однако отношениям пришел конец.

Разлад в семье произошел еще два года назад. Тогда СМИ обвинили в том модель Полину Аскери — новую возлюбленную предпринимателя, почти вдвое его младше. Годом позднее Белоцерковский женился на Полине, чем подтвердил предположения.

Особенный интерес к теме развода пары вызван значительным состоянием Белоцерковского. Бизнесмен входит в список самых богатых людей страны по версии журнала Forbes.

В своем Instagram Ника решила расставить все точки над i.

«Превратили моего бывшего мужа и прекрасного отца моих чудесных детей в злодея из комикса «развод с олигархом». Это не так», — написала она.

Она рассказала, что они с Борисом не живут как супруги уже шесть лет и произошло это по ее инициативе. Перед свадьбой они подписали брачный контракт, полностью устраивающий обе стороны.

«Из совместных бизнесов — мне полностью принадлежит журнал Собака (издающийся уже в 21 городе) и я получаю фиксированную сумму от прибыли лётных журналов. У нас сохранились прекрасные личные и деловые отношения и я полностью доверяю БГ «технические вопросы» по оптимальным для бизнеса схемам оформления собственности, так как я являюсь резидентом Евросоюза», — поделилась Белоцерковская.

Она добавила, что ей также принадлежит вилла во Франции и еще ряд объектов недвижимости. Ника подчеркнула, что ее бывший супруг — очень порядочный человек и не бросал ее ради другой женщины, а Полина, по ее словам, появилась в его жизни уже после разрыва.

«И мы по прежнему вместе воспитываем наших детей и уважаем личную жизнь друг друга.

Да, так тоже бывает», — заключила она.