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«Говорят время лечит, но это неправда»: Наталья Фриске не может смириться с уходом сестры

По словам девушки, с каждым годом ей становится лишь тяжелее.

«Говорят время лечит, но это неправда»: Наталья Фриске не может смириться с уходом сестры
Жанна и Наталья Фриске/globallookpress.com

Родная сестра певицы Жанны Фриске, которая скончалась в 2015 году от рака мозга, Наталья в Instagram призналась, что очень страдает без певицы. «Каждый день думаю о тебе, и с каждым годом все труднее. Говорят, время лечит, это не правда. Как бы мне хотелось с тобой сейчас поделиться секретиками, своими успехами. Я знаю, ты гордилась бы мной», — сказала Наталья Фриске.

Отметим, что девушка не так давно вернулась со Шри-Ланки. Там вместе с мужем она открыла небольшой бар, но в последнее время продажи шли очень плохо. Сама Наталья Фриске списала это на сезонность. При этом ближе к осени она планирует вернуться на остров и снова открыть кафе.

В Москве, куда она приехала не так давно, девушка не сидит без дела. У нее есть студия красоты. Причем, все косметические процедуры клиенткам она делает сама.

Напомним, недавно стало известно, что в благотворительную организацию «Русфонд» поступили почти восемь миллионов рублей от семьи Жанны Фриске. Средства были выручены от продажи некой собственности родных певицы. Между тем долг семьи Фриске еще очень солидный. В организацию была возвращена лишь треть средств. Деньги пойдут на помощь детям, которые страдают онкологическими заболеваниями. Суды с семьей Фриске шли с 2017 года.

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«Говорят время лечит, но это неправда»: Наталья Фриске не может смириться с уходом сестры
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