НОВОСТИ

В Сети обсуждают моложавое лицо звезды сериала «Богатые тоже плачут» Вероники Кастро

Сейчас актрисе 66 лет, но она по-прежнему успешна у себя на родине.

В Сети обсуждают моложавое лицо звезды сериала «Богатые тоже плачут» Вероники Кастро
Вероника Кастро / Кадр из сериала "Богатые тоже плачут"

В начале 1990-х годов вся страна с замиранием сердца следила за развитием событий в мексиканском сериале «Богатые тоже плачут», главной звездой которого была миниатюрная актриса с зелеными глазами Вероника Кастро.

Сейчас Кастро не только актриса, но и известная у себя на родине и в латиноамериканских странах телеведущая, певица и продюсер. При этом в любви ей так и не повезло: Вероника не вышла замуж, хотя родила двух сыновей от разных мужчин. Актриса признается, что до сих пор надеется встретить свою любовь.

Осенью прошлого года артистка отмечала 65-летний юбилей. Однако далеко не все российские зрители знают, как звезда сериала «Богатые тоже плачут» выглядит сейчас.

Между тем у актрисы есть страница в соцсети Instagram, где она публикует фотографии и делится событиями своей профессиональной и личной жизни.

На одном из последних снимков Вероника Кастро в синем платье с воланом запечатлена с мексиканской актрисой и певицей Лусеро.

В комментариях поклонники отмечают, что обе звезды мексиканских телеэкранов выглядят гораздо моложе своих лет. Впрочем, это и заслуга пластических хирургов, к которым обращалась Кастро.

Вам может быть интересно:

Повзрослевший внук Андрея Миронова появится в сериале на Первом канале Наталья Андрейченко возвращается в кино после десятилетнего перерыва Никита Ефремов и Никита Панфилов встретятся в здании суда

Тэги:

Богатые тоже плачутВероника Кастросериал
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
В Сети обсуждают моложавое лицо звезды сериала «Богатые тоже плачут» Вероники Кастро
Интересно?
Поделись с друзьями: