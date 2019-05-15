В Сети обсуждают моложавое лицо звезды сериала «Богатые тоже плачут» Вероники Кастро

Сейчас актрисе 66 лет, но она по-прежнему успешна у себя на родине.

В начале 1990-х годов вся страна с замиранием сердца следила за развитием событий в мексиканском сериале «Богатые тоже плачут», главной звездой которого была миниатюрная актриса с зелеными глазами Вероника Кастро.

Сейчас Кастро не только актриса, но и известная у себя на родине и в латиноамериканских странах телеведущая, певица и продюсер. При этом в любви ей так и не повезло: Вероника не вышла замуж, хотя родила двух сыновей от разных мужчин. Актриса признается, что до сих пор надеется встретить свою любовь.

Осенью прошлого года артистка отмечала 65-летний юбилей. Однако далеко не все российские зрители знают, как звезда сериала «Богатые тоже плачут» выглядит сейчас.

Между тем у актрисы есть страница в соцсети Instagram, где она публикует фотографии и делится событиями своей профессиональной и личной жизни.

На одном из последних снимков Вероника Кастро в синем платье с воланом запечатлена с мексиканской актрисой и певицей Лусеро.

В комментариях поклонники отмечают, что обе звезды мексиканских телеэкранов выглядят гораздо моложе своих лет. Впрочем, это и заслуга пластических хирургов, к которым обращалась Кастро.