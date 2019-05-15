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43-летняя Захарова обнажила ноги в дерзкой мини-юбке

Поклонники не оставили любимую актрису без комплиментов.

43-летняя Захарова обнажила ноги в дерзкой мини-юбке
Елена Захарова / Global Look Press

Елена Захарова — не только успешная и востребованная актриса театра и кино, но и обладательница стройной фигуры, над которой звезда регулярно трудится в спортзале. И это несмотря на то, что артистка стала мамой чуть больше года назад.

Обычно 43-летняя актриса выбирает элегантные и даже строгие наряды, однако на отдыхе в Турции Захарова решила расслабиться и продемонстрировать поклонникам все достоинства своей фигуры. Так, на одной из последних фотографий в Instagram Захарова показала идеальные ноги в дерзкой мини-юбке.

Большинство поклонников оценили фигуру любимой актрисы и поспешили осыпать ее комплиментами.

Комментарии
www.instagram.com/lenazaharova57/

«Какая милая, озорная девчушка в мини-юбке», «Ласточка!», «Хороша», «Елена, у вас чудесные ножки», «Стройняшечка», «Супер, прекрасна и более того», — с восхищением отметили подписчики в комментариях.

Напомним, ранее Елена Захарова откровенно рассказала Елене Малышевой о том, как она поддерживала беременность после потери ребенка. Сейчас дочери актрисы год и четыре месяца.

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Тэги:

Елена Захаровамининогистройные ногиТурция
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43-летняя Захарова обнажила ноги в дерзкой мини-юбке
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