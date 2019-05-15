43-летняя Захарова обнажила ноги в дерзкой мини-юбке

Елена Захарова — не только успешная и востребованная актриса театра и кино, но и обладательница стройной фигуры, над которой звезда регулярно трудится в спортзале. И это несмотря на то, что артистка стала мамой чуть больше года назад.

Обычно 43-летняя актриса выбирает элегантные и даже строгие наряды, однако на отдыхе в Турции Захарова решила расслабиться и продемонстрировать поклонникам все достоинства своей фигуры. Так, на одной из последних фотографий в Instagram Захарова показала идеальные ноги в дерзкой мини-юбке.

Большинство поклонников оценили фигуру любимой актрисы и поспешили осыпать ее комплиментами.

«Какая милая, озорная девчушка в мини-юбке», «Ласточка!», «Хороша», «Елена, у вас чудесные ножки», «Стройняшечка», «Супер, прекрасна и более того», — с восхищением отметили подписчики в комментариях.

Напомним, ранее Елена Захарова откровенно рассказала Елене Малышевой о том, как она поддерживала беременность после потери ребенка. Сейчас дочери актрисы год и четыре месяца.