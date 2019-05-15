Наталья Бочкарева оправдалась за недавнее скандальное фото с глубоким декольте

Актриса Наталья Бочкарева стала гостьей «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио». Ведущая вспомнила недавнюю фотографию звезды в Instagram, где та предстала в откровенном платье с декольте до пупка. Эта фотография подверглась жесткой критике.

Под снимком Бочкарева рассказывала, что готовится к Дню открытых дверей в своей школе-студии, где она будет обучать талантливых детей актерскому мастерству. Пользователи не поняли, чему звезда собирается обучать ребят, публикуя столь откровенные снимки.

По словам Бочкаревой, этим снимком она не хотела никого обидеть. Ей всего лишь хотелось прорекламировать свою студию. Актриса посчитала, что фотография всем должна была понравиться.

Также Бочкарева рассказала, что актерский труд очень тяжелый. «Некоторые считают, что актриса вышла на сцену, подмигнула и унесла мешок денег. Это не так. Актерская профессия – это крест, который надо нести. Это призвание. Если у ребенка есть желание, то родителям лучше не сопротивляться. Но я скажу, что актерская работа очень нестабильна в плане заработков. Сегодня ты популярен, а завтра никому не нужен. Мой совет – не сворачивайте с пути, если решили стать актерами. Я в юности училась в школе будущего предпринимательства. Все родные считали, что я стану бизнесменом. А потом я тайно поступила в театральное училище в Нижнем Новгороде. Родных поставила перед фактом. Хотела доказать, что это дело моей жизни. Родители, помню, даже не преддипломный показ не пришли. Считали, что из меня ничего не выйдет», – сказала она.