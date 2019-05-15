Павел Воля и Ляйсан Утяшева устроили праздник в честь шестилетия сына

Для гимнастки и телеведущей Ляйсан Утяшевой и ее супруга Павла Воли май месяц наполнен радостными событиями. С появлением отпрысков в семье знаменитостей увеличилось число домашних праздников. 14 мая родился их первенец – сын Роберт. А спустя два года, 6 мая, Ляйсан подарила мужу и дочь – маленькую Софию.

Наследнику телеведущей исполнилось шесть лет. В Stories мама мальчика опубликовала кадр с вечеринки, не став публиковать поздравления в соцсети. А вот в день рождения дочери гимнастка все-таки написала личные строки.

«Дорогая София. Пишут тебе папа и мама. Мы знаем, что ты это не прочитаешь прямо сейчас, но когда-нибудь ты сделаешь это. Тебе исполнилось четыре года. Ты – такая умница. Ты уже такая взрослая, такая смышленая и очень красивая. Мы тебя очень сильно любим. Будь здорова. Мы рядом. Как хорошо, что ты есть!» – отметила Утяшева.

Судя по всему, поздравляя сына Роберта с 6-летием, Ляйсан решила не привлекать внимания подписчиков. К слову, ранее экс-солистка группы «ВИА Гра» Вера Брежнева объяснила поклонникам, почему она проигнорировала день рождения мужа в Instagram. Певица заявила, что лично обратилась к возлюбленному, с которым живет под одной крышей и не видит смысла в том, чтобы освещать всю свою жизнь в соцсети.