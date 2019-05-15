Звезда «Игры престолов» Мэйси Уильямс винит себя из-за неудач в личной жизни

Девушка считает, что ей не везет с парнями из-за неуверенности в себе.

Исполнительница одной из ведущих ролей в шоу «Игра престолов» Мейси Уильямс начала свою карьеру с сериала. В проект телеканала HBO она пришла в 14-летнем возрасте и оказалась не готова к обрушившейся на нее популярности.

В интервью в подкасте Happy Place 22-летняя актриса откровенно рассказала о своем психологическом состоянии и работе над собой.

Уильямс призналась, что по ночам часто лежит в кровати без сна и ненавидит себя за все свои ошибки, пытается избавиться от этого тяжелого чувства и больше не хочет быть в центре внимания.

«Честно говоря, я просто хочу нормальной, обычной жизни. Мне не нужен сумасшедший мир каждый день, оно того не стоит», — заявила Мейси в начале интервью.

Актриса, по ее словам, не слишком удачлива в личной жизни из-за постоянного недовольства собой. Она пережила немало разочарований. При этом звезда вынуждена притворяться, что все в порядке.

В то же время актриса полагает, что ей удалось победить депрессию, однако страх потерять все полученные результаты иногда сковывает ее.

«Я думаю, что «грустный» период закончился. Я вырвалась из этого, но теперь отчаянно боюсь вернуться и это то, над чем я действительно работаю. Очень сложно чувствовать себя подавленным, но при этом не чувствовать себя полностью побежденным», — пояснила она.

Напомним, в борьбе с депрессией ранее также призналась коллега Мейси Софи Тернер. Актриса рассказала, что столкнулась с болезнью вскоре после начала работы в «Игре престолов» и даже подумывала о самоубийстве.