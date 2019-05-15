«Ему нравились красивые женщины»: Наталья Бочкарева высказалась о любвеобильности Табакова

Звезда сериала «Счастливы вместе» Наталья Бочкарева стала гостьей «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио». Журналистка вспомнила, что актриса несколько лет служила в МХТ, где художественным руководителем был покойный ныне Олег Табаков. Довлатова отметила, что все считали мэтра очень любвеобильным человеком, который постоянно заигрывал с молодыми актрисами.

«Ему нравились красивые женщины. При этом со мной у него всегда были рабочие отношения. Я никогда не забуду, что он для меня сделал. Много лет назад, когда я еще училась в Нижегородском театральном училище, он позвонил мне домой и позвал в свою школу-студию МХАТ. Родители тогда чуть не упали, когда подошли к телефону и узнали, кто мне звонит. Они поняли, что я не сверну с пути актрисы. Табаков выдернул меня как котенка из Нижнего Новгорода. Он мой учитель», — сказала Бочкарева.

Также актриса вспомнила, что начинала играть в театре на одной сцене с Табаковым в спектакле «На дне». Это, по ее признанию, было потрясающее время. «Табаков для меня всегда авторитет. Он воспитал огромное количество звезд. Очень помогал талантливым ребятам найти свое призвание в жизни. Сейчас я хочу продолжить его дело. Считаю, что у меня есть организационный талант, поэтому я и хочу обучать молодых актеров», — сказала она.

Отметим, что Наталья Бочкарева открывает свою школу-студию для талантливых детей, которые в будущем хотят стать артистами.