Мерьем Узерли из «Великолепного века» показала детское фото с мамой

35-летняя Мерьем Узерли (Meryem Sahra Uzerli) опубликовала в Instagram снимок из семейного альбома, на котором она запечатлена со своей мамой Урсулой. В комментариях к снимку партнерша Халита Эргенча из турецкого сериала «Великолепный век» написала обращение к ней.

«Моя дорогая мамочка, величайший ангел на земле… Вы дарите нам бесконечную любовь, каждый день, каждый час, каждую секунду… Я не знаю никого, у кого есть такое же большое сердце, такое терпение. Ты особенная!! Я была не самым простым ребенком, но надеюсь, что с возрастом и ко мне пришла мудрость… У меня величайшая мама в мире. И я бесконечно благодарна и горда тем, что я твоя дочь», – отметила Мерьем.

Напомним, что ранее актриса из сериала «Великолепный век» приняла участие в черно-белой фотосессии, опубликовав в Instagram кадр со съемочной площадки. На фото Мерьем запечатлена в черным брюках и свободной кофте. Образ актрисы дополнил платок, которым Узерли покрыла свою голову, скрыв локоны, шею и зону декольте.