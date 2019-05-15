«Отказалась играть женщину, которая расчленяет ребенка»: Бочкарева объяснила свое увольнение из театра

Актриса Наталья Бочкарева, которая стала известна широкой публике после роли Даши Букиной в сериале «Счастливы вместе», стала гостьей «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой». В студии зашла речь о том, что много лет назад актриса была вынуждена уйти из МХТ. Довлатова считала, что причиной стала то, что актриса отказалась от своей роли в спектакле «Мастер и Маргарита». Об этом писали и многие СМИ.

Однако, по словам Бочкаревой, работы во МХТ она лишилась из-за того, что не стала играть совсем в другом спектакле. «Во МХТ тогда был такой период, когда нельзя было отказываться от ролей. Мне предложили сыграть раздетую наркоманку, которая находится под кислотой и у которой есть трехлетняя дочка. Я отказалась играть женщину, которая расчленяет ребенка. Это шло вразрез с моими жизненными принципами. В итоге меня уволили. Я думаю, что это было сделано не руками тогдашнего художественного руководителя Олега Табакова, а совсем других людей», — заметила актриса.

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Как сказала Бочкарева, пострадала не она одна. К примеру, по этой же причине из театра ушла актриса Елена Панова. Ей тоже предложили эту странную роль, и та ответила отказом.

По словам Бочкаревой, она не жалеет об уходе. Это был судьбоносный поворот. Всю жизнь провести в одном театре она считает явным перебором. Ей захотелось попробовать себя в чем-то другом. Она стала играть в сериалах, работать с продюсерскими центрами. Сейчас звезда открывает школу-студию Натальи Бочкаревой для талантливых детей.