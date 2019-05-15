НОВОСТИ

«Отказалась играть женщину, которая расчленяет ребенка»: Бочкарева объяснила свое увольнение из театра

Актриса считает, что роль шла вразрез с ее жизненными принципами.

«Отказалась играть женщину, которая расчленяет ребенка»: Бочкарева объяснила свое увольнение из театра
Наталья Бочкарева/globallookpress.com

Актриса Наталья Бочкарева, которая стала известна широкой публике после роли Даши Букиной в сериале «Счастливы вместе», стала гостьей «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой». В студии зашла речь о том, что много лет назад актриса была вынуждена уйти из МХТ. Довлатова считала, что причиной стала то, что актриса отказалась от своей роли в спектакле «Мастер и Маргарита». Об этом писали и многие СМИ.

Бочкарева рассказала, почему ушла из МХАТ/globallookpress.com

Однако, по словам Бочкаревой, работы во МХТ она лишилась из-за того, что не стала играть совсем в другом спектакле. «Во МХТ тогда был такой период, когда нельзя было отказываться от ролей. Мне предложили сыграть раздетую наркоманку, которая находится под кислотой и у которой есть трехлетняя дочка. Я отказалась играть женщину, которая расчленяет ребенка. Это шло вразрез с моими жизненными принципами. В итоге меня уволили. Я думаю, что это было сделано не руками тогдашнего художественного руководителя Олега Табакова, а совсем других людей», — заметила актриса.

Как сказала Бочкарева, пострадала не она одна. К примеру, по этой же причине из театра ушла актриса Елена Панова. Ей тоже предложили эту странную роль, и та ответила отказом.

По словам Бочкаревой, она не жалеет об уходе. Это был судьбоносный поворот. Всю жизнь провести в одном театре она считает явным перебором. Ей захотелось попробовать себя в чем-то другом. Она стала играть в сериалах, работать с продюсерскими центрами. Сейчас звезда открывает школу-студию Натальи Бочкаревой для талантливых детей.

Вам может быть интересно:

Наталья Бочкарева оправдалась за недавнее скандальное фото с глубоким декольте «Ему нравились красивые женщины»: Наталья Бочкарева высказалась о любвеобильности Табакова Доронина спустя полгода после проблем со здоровьем возвращается во МХАТ

Тэги:

МХАТНаталья БочкареваОлег Табаков
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Отказалась играть женщину, которая расчленяет ребенка»: Бочкарева объяснила свое увольнение из театра
Интересно?
Поделись с друзьями: