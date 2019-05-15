НОВОСТИ

Гузеева отреагировала на снимки, появившиеся в Instagram дочери

Наследница актрисы разместила на личной страничке архивные кадры с мамой.

Гузеева отреагировала на снимки, появившиеся в Instagram дочери
Лариса Гузеева (Фото: Globallookpress.com)

Дочка ведущей шоу «Давай поженимся» на Первом канале Ларисы Гузеевой Ольга разместила на личной страничке в Instagram архивные фото, на которых запечатлена ее мама. Актриса не смогла смолчать, увидев раритетные кадры в микроблоге своей наследницы. 59-летняя Лариса прокомментировала публикацию 19-летней Лёли (Так близкие называют девушку дома, — Прим. ред.). Напомнив, что тогда она только-только родила сына.

Дочка актрисы показала маму в юности (Фото: Instagram.com/toons_n_spoons)

«Эти дурацкие девяностые… Я только родила Георгия. Хи-хи», — отметила Гузеева, оценив свои снимки, которые были сделаны в юности.

В ответ дочка телеведущей отправила маме смайл.

«Что на языке смайликов означает чёрное сердечко?» — обратилась к наследнице актриса.

«Люблю тебя кибер-мама», — лаконично ответила Лёля.

Лариса Гузеева
Лариса Гузеева прокомментировала свои снимки на страничке дочери в микроблоге (Фото: Instagram.com/toons_n_spoons)

Ранее Лариса Гузеева вступала в переписку с одной из своих поклонниц. Тогда ей указали на лишний вес, однако сама актриса заявила, что не собирается худеть. Телеведущая вполне довольна своей внешностью.

Вам может быть интересно:

43-летняя Волочкова появилась на пляжной вечеринке в «золотом» платье Лопырева поделилась моделью купальника, который идеально подчеркнет талию «Природа щедро одарила»: невестка Пугачевой поделилась любимым кадром из новой фотосессии

Тэги:

Лариса Гузеева
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Гузеева отреагировала на снимки, появившиеся в Instagram дочери
Интересно?
Поделись с друзьями: