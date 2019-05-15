Гузеева отреагировала на снимки, появившиеся в Instagram дочери

Дочка ведущей шоу «Давай поженимся» на Первом канале Ларисы Гузеевой Ольга разместила на личной страничке в Instagram архивные фото, на которых запечатлена ее мама. Актриса не смогла смолчать, увидев раритетные кадры в микроблоге своей наследницы. 59-летняя Лариса прокомментировала публикацию 19-летней Лёли (Так близкие называют девушку дома, — Прим. ред.). Напомнив, что тогда она только-только родила сына.

«Эти дурацкие девяностые… Я только родила Георгия. Хи-хи», — отметила Гузеева, оценив свои снимки, которые были сделаны в юности. В ответ дочка телеведущей отправила маме смайл. «Что на языке смайликов означает чёрное сердечко?» — обратилась к наследнице актриса. «Люблю тебя кибер-мама», — лаконично ответила Лёля.

Ранее Лариса Гузеева вступала в переписку с одной из своих поклонниц. Тогда ей указали на лишний вес, однако сама актриса заявила, что не собирается худеть. Телеведущая вполне довольна своей внешностью.