Стали известны подробности о женихе Дженнифер Лоуренс

Еще в июне Дженнифер Лоуренс была замечена с таинственным мужчиной, в котором узнали галериста и любителя искусства Кука Марони. Недавно обручившаяся пара старается держать свои отношения как можно дальше от прессы.

Журнал Elle решил рассказать всю правду об этом скрытном персонаже.

Кук вырос в Вермонте. Его родители фермеры, в молодости они решили, что не хотят растить ребенка в городе и приобрели ферму Оливер Хилл в Лестере, штат Вермонт. До переезда отец Марони был экспертом в аукционном доме Christie’s, так что он пошел по стопам отца. В настоящее время он является директором нью-йоркской галереи Gladstone art gallery, которая может похвастаться списком высокопоставленных и знаменитых клиентов.

С Лоуренс Марони познакомился благодаря общей подруге Лауре Симпсон. Отношения завязались практически сразу, однако пара с самого начала держала их в строжайшей тайне.

Скрытность Кук проявлял еще до знакомства со своей оскароносной невестой. Например, у него нет аккаунтов в социальных сетях Facebook и Twitter и закрыт профиль в Instagram.

Кажется, между ними действительно серьезные отношения. Источник, близкий к паре, рассказал Us Weekly, что Кук хорошо относится к Дженнифер.

«Он умный и забавный и главное — он относится к ней как к женщине, а не как к знаменитости», – приводит издание слова источника.