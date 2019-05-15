Стихия не помеха: Виктория Лопырева устроила зажигательные танцы под дождем

Модель Виктория Лопырева устроила зажигательные танцы во время сильнейшего дождя. Напомним, что звезда сейчас находится в Америке. В Майами она восстанавливается после родов и воспитывает малыша Лео. На кадрах видеозаписи можно увидеть, как модель выплясывает. При этом она выглядывает из-под крыши на дорогу, но быстро прячется, потому что идет сильнейший ливень.

Кстати, в подписи под видеозаписью звезда посетовала, что просмотров сторис у нее гораздо больше, чем лайков. Посол чемпионата мира по футболу в России 2018 года задала вопрос своим подписчикам — отчего так? Она считает, что пользователи «реагируют на движение» и им больше нравится смотреть видеозаписи.

Кстати, на днях звезда похвасталась своей «звездной» коляской, которая досталась ей от певицы Нюши. Ранее в этой коляске возила своего ребенка на прогулки певица Ханна. Именно поэтому среди знакомых Лопыревой коляска и считается «звездной».

При этом модель сетовала, что любимый мужчина Игорь Булатов купил после родов еще одну коляску, но она оказалась не настолько комфортной. Причина в том, что ребенку в ней жарко.