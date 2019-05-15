Ролик с зажигательными танцами Лолиты под трек Седоковой набирает популярность в Сети

Видео набрало уже больше 300 тысяч просмотров.

Лолите Милявской можно только позавидовать. Ее поклонники не просто тихие обожатели, способные писать лишь комплименты. Нет! Это люди деятельные – свою любовь к кумиру они выражают поступками. Например, недавно на своей странице в социальной сети Instagram Лолита поделилась роликом, записанным на трек Анны Седоковой «Мама продолжает дэнсить».

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«Спасибо моему Любимому Фандому @lolitafandom! Мама в шоке! А Ане Седоковой поздравление с крутым треком!» — пишет Лолита в комментарии к ролику.

Зажигательное видео посмотрели уже больше 300 тысяч пользователей. И все – в восторге от увиденного.

«Любой позавидует вашей энергетике! Утонченной харизме и открытости! Здоровья вам и сил в творчестве!» — отмечает фанат.

«Лолита, вы просто бомбическая, такая зажигалка обалденная!» — не сдерживает эмоций поклонница.