Ролик с зажигательными танцами Лолиты под трек Седоковой набирает популярность в Сети

Лолите Милявской можно только позавидовать. Ее поклонники не просто тихие обожатели, способные писать лишь комплименты. Нет! Это люди деятельные – свою любовь к кумиру они выражают поступками. Например, недавно на своей странице в социальной сети Instagram Лолита поделилась роликом, записанным на трек Анны Седоковой «Мама продолжает дэнсить».
«Спасибо моему Любимому Фандому @lolitafandom! Мама в шоке! А Ане Седоковой поздравление с крутым треком!» — пишет Лолита в комментарии к ролику.
Зажигательное видео посмотрели уже больше 300 тысяч пользователей. И все – в восторге от увиденного.
«Любой позавидует вашей энергетике! Утонченной харизме и открытости! Здоровья вам и сил в творчестве!» — отмечает фанат.
«Лолита, вы просто бомбическая, такая зажигалка обалденная!» — не сдерживает эмоций поклонница.