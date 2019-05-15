Кейт Миддлтон продемонстрировала стройные ноги в платье со смелым разрезом

Кейт Миддлтон — настоящая икона стиля в Великобритании. За каждым выходом в свет герцогини Кембриджской следят не только поклонники и папарацци, но и модные критики. А совсем недавно принц Уильям даже наградил стилиста своей супруги.

На днях Кейт Миддлтон приехала на выставку в знаменитом Блечли-парке, где во время Второй мировой войны работала ее бабушка, в элегантном платье в горох от Alessandra Rich. К слову, горох — тренд сезона, считают российские модные эксперты Эвелина Хромченко и Александр Васильев. Свой образ герцогиня Кембриджская дополнила туфлями-лодочками Emmy London и клатчем бренда Smythson.

Однако внимание прессы и поклонников привлек довольно смелый разрез на платье Кейт, который позволил ей продемонстрировать стройные загорелые ноги.

Фотографии с мероприятия появились как на официальной странице Кенсингтонского дворца в соцсети Instagram, а также в фанатских пабликах, посвященных герцогине Кембриджской. Поклонники не устают отмечать, что супруга принца прекрасно выглядит после рождения троих детей.