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«Не хочу торопиться»: дочь Осина отложила выход дебютного альбома

По словам Агнии, она хочет максимально проработать каждую композицию.

«Не хочу торопиться»: дочь Осина отложила выход дебютного альбома
Агния Осина/instagram.com/milaslavaa/

Дочь музыканта Евгения Осина Агния объяснила в Instagram, почему не выходит ее дебютный альбом, о котором постоянно спрашивают фанаты. Как отметила девушка, она хочет проработать каждую композицию самым тщательным образом.

«Я не хочу торопиться, именно поэтому «Тепло» не вышло ни в апреле, ни в мае. А может и не выйдет в июне. Я положила ее на полку «Мои размышления», потому что сейчас живу в другом состоянии и мне безумно тяжело о ней думать, я просто не понимаю, что с ней делать», – сказала Агния Осина.

Начинающая певица призналась, что в мае нынешнего года в ее жизни начался прекрасный период. Она стала гораздо меньше плакать и обращать внимание на ненужные вещи. Певица заметила, что больше не собирается расстраиваться из-за каждой мелочи.

При этом Агния Осина подчеркнула, что после смерти отца находилась в депрессии. Она считала, что и песни ее будут грустными. Девушка же хочет петь о любви, симпатиях, весне. Грусть при этом будет в ее песнях, но она будет светлой. «Это буду новая я. Со своей музыкой, любимыми ходами, но все же другая», – сказала Агния Осина.

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Агния Осинадебютный альбомЕвгений Осин
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«Не хочу торопиться»: дочь Осина отложила выход дебютного альбома
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