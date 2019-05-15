«Ее дозор окончен»: звезда «Игры престолов» Лина Хиди попрощалась с Серсеей

Исполнительница одной из самых ярких женских ролей в популярном телешоу «Игра престолов» Лина Хиди простилась со своей героиней после выхода пятой серии. Королева Серсея Ланнистер погибает под обломками собственного замка, проиграв войну, которую сама же начала.

В своем Instagram Лена попрощалась со своим персонажем, признавшись, что успела привязаться к Серсее и полюбить ее.

«Вот она и уходит. Это было одновременно весело и безумно. Я полюбила ее и я благодарна за свой шанс. Большое всем спасибо за ваши любовь и поддержку на моем пути. Ее дозор окончен», — написала актриса.

Стоит отметить, что любовь Хиди к своей героине может носить и менее романтический характер. Fox News подсчитал, что минута экранного времени Серсеи приносила ее исполнительнице $ 48,000. Весь Финальный сезон «Игры престолов» насчитывает 434 минуты, из которых Лена появляется на экране 25.