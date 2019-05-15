«Звезды в молодости»: 83-летняя Светлана Дружинина показала архивное фото с коллегами

Актриса сама ведет свой Instagram и даже публикует видео-ролики.

Светлана Дружинина сыграла в фильме «Девчата» роль Анфисы. В ленте она снялась вместе с Надеждой Румянцевой, Николаем Рыбниковым, Люсьеной Овчинниковой и другими уже известными на тот момент актерами. В свои 83 года Светлана Сергеевна сама ведет личную страничку в Instagram и даже публикует видео-ролики. Актриса научилась снимать Stories, рассказывая своим верным почитателям о творческих планах.

Буквально на днях актриса показала архивное фото времен института. На снимке она запечатлена среди улыбающихся друзей и сокурсников.

«ВГИК…Нашли меня?? Спасибо за фото… Звезды в молодости», — подписала свое фото Светлана Дружинина.

Меньше чем за сутки фото актрисы набрало порядка восьми тысяч отметок «Нравится». Архивный кар с юной Светланой Дружининой оценила и певица Валерия, которая как и поклонники знаменитости поставила «сердечко» этому снимку.