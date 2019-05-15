НОВОСТИ

«Звезды в молодости»: 83-летняя Светлана Дружинина показала архивное фото с коллегами

Актриса сама ведет свой Instagram и даже публикует видео-ролики.

«Звезды в молодости»: 83-летняя Светлана Дружинина показала архивное фото с коллегами
Светлана Дружинина (Фото: кадр из фильма "Девчата")

Светлана Дружинина сыграла в фильме «Девчата» роль Анфисы. В ленте она снялась вместе с Надеждой Румянцевой, Николаем Рыбниковым, Люсьеной Овчинниковой и другими уже известными на тот момент актерами. В свои 83 года Светлана Сергеевна сама ведет личную страничку в Instagram и даже публикует видео-ролики. Актриса научилась снимать Stories, рассказывая своим верным почитателям о творческих планах.

Буквально на днях актриса показала архивное фото времен института. На снимке она запечатлена среди улыбающихся друзей и сокурсников.

Актриса Светлана Дружинина
Светлана Дружинина показала себя в юности (Фото: Instagram.com/sdruzhinina_official)

«ВГИК…Нашли меня?? Спасибо за фото… Звезды в молодости», — подписала свое фото Светлана Дружинина.

Меньше чем за сутки фото актрисы набрало порядка восьми тысяч отметок «Нравится». Архивный кар с юной Светланой Дружининой оценила и певица Валерия, которая как и поклонники знаменитости поставила «сердечко» этому снимку.

Вам может быть интересно:

Волочкова нашла безлюдное место на Мальдивах: «Для меня это счастье!» Лопырева поделилась моделью купальника, который идеально подчеркнет талию «Природа щедро одарила»: невестка Пугачевой поделилась любимым кадром из новой фотосессии

Тэги:

Светлана Дружинина
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Звезды в молодости»: 83-летняя Светлана Дружинина показала архивное фото с коллегами
Интересно?
Поделись с друзьями: