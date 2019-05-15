«Завистливые, страшные»: бывшая участница шоу «Давай поженимся» оскорбила учителей

Олеся Павлова, ныне являющаяся тамбовским блогером, уверена, что педагоги не могут учить ее жизни.

Несколько лет назад жительница Тамбова Олеся Павлова побывала в студии шоу «Давай поженимся» и до сих пор жаждет славы. В своем Instagram30-летний маркетолог начала высказываться матом, на что одна из комментаторов, школьный учитель, посоветовала девушке выражаться литературным языком.

В ответ на это Павлова записала целое видеообращение, в котором оскорбительно высказывается об учителях вообще, заявляя, что «озлобленные, завистливые, страшные, старые» педагоги не имеют права учить ее жизни.

Ведущие шоу, набивая цену Павловой, назвали работу и машину потенциальной тамбовской невесты богатством. Зрители считают, что до реального благосостояния героине далеко. Блогер на фоне разгоревшегося скандала «ушла в подполье» и просит деньги за интервью: 20 тысяч рублей, пишет кр.ru.

Впрочем, как заверяет Павлова, эти деньги предназначены не ей, а маме, очень переживающей из-за того, что дочь «затравили» критики.