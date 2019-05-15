НОВОСТИ

Родные Жанны Фриске вернули треть средств, собранных на лечение певицы

«Русфонд» получил от родственников певицы почти 8 миллионов рублей.

Родные Жанны Фриске вернули треть средств, собранных на лечение певицы
Жанна Фриске/globallookpress.com

Родные певицы Жанны Фриске вернули в благотворительную организацию «Русфонд» треть средств, собранных на лечение певицы. Точная сумма составила 7,98 миллиона рублей. Представители фонда отметили, что деньги были получены после продажи части имущества, которое принадлежало родным Фриске.

Родные Фриске вернули деньги/globallookpress.com

Между тем точка в этой истории еще не поставлена. Дело в том, что общий долг перед «Русфондом» родными Фриске составляет 21,6 миллиона рублей. Кстати, первая часть возвращенных средств будет направлена на помощь детям, которые страдают злокачественными заболеваниями.

Напомним, что в 2017 году «Русфонд» подал в суд на родных Жанны Фриске. Они смогли отчитаться только за 3,3 миллиона рублей, направленных на лечение певицы. Остальные деньги израсходованы не были. Изначально родные возвращать их не собирались. Информация о возвращении части средств появилась на официальном сайте Фонда.

Жанна Фриске скончалась почти четыре года назад от рака мозга. В течение нескольких лет она боролась, прибегая в том числе к передовым методикам лечения. Однако болезнь оказалась сильнее. Сейчас родственники Фриске в очень напряженных отношениях с телеведущим Дмитрием Шепелевым, который не дает им видеться с сыном Жанны Фриске.

Вам может быть интересно:

В Сети появились одни из последних снимков Жанны Фриске с сыном Платоном Монахиня озвучила неожиданную версию смерти Фриске и Началовой Почему чарующий голос и яркая внешность не принесли Ольге Орловой счастья в личной жизни

Тэги:

благотворительная организация "Русфонд"Дмитрий ШепелевЖанна ФрискеРусфонд
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Родные Жанны Фриске вернули треть средств, собранных на лечение певицы
Интересно?
Поделись с друзьями: