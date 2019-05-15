Родные Жанны Фриске вернули треть средств, собранных на лечение певицы

Родные певицы Жанны Фриске вернули в благотворительную организацию «Русфонд» треть средств, собранных на лечение певицы. Точная сумма составила 7,98 миллиона рублей. Представители фонда отметили, что деньги были получены после продажи части имущества, которое принадлежало родным Фриске.

Между тем точка в этой истории еще не поставлена. Дело в том, что общий долг перед «Русфондом» родными Фриске составляет 21,6 миллиона рублей. Кстати, первая часть возвращенных средств будет направлена на помощь детям, которые страдают злокачественными заболеваниями.

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Напомним, что в 2017 году «Русфонд» подал в суд на родных Жанны Фриске. Они смогли отчитаться только за 3,3 миллиона рублей, направленных на лечение певицы. Остальные деньги израсходованы не были. Изначально родные возвращать их не собирались. Информация о возвращении части средств появилась на официальном сайте Фонда.

Жанна Фриске скончалась почти четыре года назад от рака мозга. В течение нескольких лет она боролась, прибегая в том числе к передовым методикам лечения. Однако болезнь оказалась сильнее. Сейчас родственники Фриске в очень напряженных отношениях с телеведущим Дмитрием Шепелевым, который не дает им видеться с сыном Жанны Фриске.