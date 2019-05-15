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Спившаяся звезда фильма «Калина красная» умерла в психиатрической больнице

В конце жизни Татьяна Гаврилова жила забытая всеми.

Спившаяся звезда фильма «Калина красная» умерла в психиатрической больнице
фото: кадр из фильма

Советскую актрису Татьяну Гаврилову зрители и не припомнят в главной роли какого-нибудь кинохита. Зато многие эпизодические роли сделали ее популярной и узнаваемой. Чего только стоит роль грубоватой официантки в комедии «Дайте жалобную книгу» или ее героиня Люсьена в «Калине красной».

Кстати, уже тогда, в 1973 году, когда снималась драма о бывшем уголовнике Егоре Прокудине, Татьяна Гаврилова выпивала. Прикладывалась она к бутылке и во время съемок. Но Шукшин, сам поборовший пагубное пристрастие, жалел талантливую актрису и не выгонял со съемочной площадки. После этого фильма Татьяну звали в кино все реже. В последний раз она появилась на съемках в 1993 году. Даже вроде бы налаженная семейная жизнь не спасала звезду экрана от алкоголизма. Гаврилова дважды была замужем. С последним супругом Эдуардом Курочкиным Татьяна прожила в браке 20 лет. Но детей у актрисы не было.

Татьяна Гаврилова
Татьяна Гаврилова в картине «Калина красная» // Фото: Кадр из фильма

И звезда продолжала злоупотреблять спиртным. Так что последние дни жизни она встретила в психиатрической больнице. По воспоминаниям коллег и знакомых артистки, узнать в опустившейся постаревшей женщине былую звезду было невозможно. Гаврилова не могла говорить, была без верхних зубов и находилась в инвалидном кресле. Забытая всеми, она скончалась от сердечного приступа, пишет «Экспресс-газета».

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Тэги:

алкоголизмВасилий Шукшинпсихиатрическая больницаТатьяна Гавриловафильм "Калина красная"
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Спившаяся звезда фильма «Калина красная» умерла в психиатрической больнице
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