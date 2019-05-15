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Следующую серию «Звездных войн» снимут создатели «Игры престолов»

Выход нового эпизода легендарной космической саги ожидается в 2022 году.

Следующую серию «Звездных войн» снимут создатели «Игры престолов»
Кадр из фильма "Звездные войны"

Дэвид Бениофф и Дэниел Бретт Уайсс, создатели популярного сериала «Игра престолов», в скором времени они приступят к съемкам нового эпизода саги «Звездные войны», который выйдет на экраны в 2022 году. О том, кто еще будет трудиться над созданием новой серии легендарного фильма, неизвестно. Впрочем, не раскрывают в компании и других подробностей о предстоящем съемочном процессе, пишет издание Variety.

Напомним, несколько дней назад представители компании объявили о сдвигах в выходе на большие экраны многих ожидаемых поклонниками киноновинок. В их числе назывались и «Звездные войны». По информации компании, три части фильма будут появляться в кинотеатрах каждый второй декабрь, начиная с 2022 года.

Кстати, несколько недель назад в Сети появился тизер нового, девятого эпизода «Звездных войн», собравшего в интернете не один десяток миллионов просмотров и почти 50 тысяч комментариев.

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Следующую серию «Звездных войн» снимут создатели «Игры престолов»
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