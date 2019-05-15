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«Парад на костях»: Мария Шукшина возмущена, что об умерших звездах плохо отзываются на ток-шоу

Актриса считает, что о покойниках нужно говорить либо хорошо, либо никак.

«Парад на костях»: Мария Шукшина возмущена, что об умерших звездах плохо отзываются на ток-шоу
Мария Шукшина/globallookpress.com

Популярная актриса Мария Шукшина в Instagram выразила свое отношение к различным ток-шоу, которые идут на российском телевидении. Звезда возмущена, что в них плохо отзываются об умерших героях. Шукшина считает, что в сегодняшнем мире невозможно застраховать себя, чтобы после твоей смерти не судачили в желтых телепрограммах и прессе.

Более того, она отметила, что публичные люди не могут остановить поток грязи даже через суд. Законодательство в этом плане не работает. Актриса считает, что о покойниках нужно говорить либо хорошо, либо никак.

«Один за другим уходят талантливые люди — немолодые и молодые, актеры, певцы, композиторы, журналисты…. Их уход в мир иной телевидение превращает в «парад на костях», в рейтинги, пиар и зарабатывание бабла. Маршируют стройными рядами по даже еще не преданным земле людям желтые ток-шоу, все больше опускаясь в бездну, а заодно и, опуская тех, кто смотрит эти шоу», — сказала она.

Отметим, что актриса регулярно высказывает свое возмущение ток-шоу, которые идут на телевидении. Ранее она требовала закрыть программу, где обсуждалась ее личная жизнь. При этом звезда отметила, что ей предлагали большие деньги за участие, но она отказалась. В Сети даже появилась петиция, которую подписала Шукшина, однако дело так и не сдвинулось с мертвой точки. Ток-шоу по-прежнему выходят на телевидении.

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возмущение звездыМария Шукшинаток-шок
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«Парад на костях»: Мария Шукшина возмущена, что об умерших звездах плохо отзываются на ток-шоу
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