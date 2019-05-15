«Не знаете, чем подразнить?»: Мария Кожевникова поинтересовалась, на что ее фанаты потратили бы миллион

Мария Кожевникова всегда стремится находиться в диалоге со своими подписчиками в социальной сети Instgaram. Она спрашивает фанатов о лекарствах и методах лечения для себя и детей, Спрашивает комментаторов о кружках и развивающих программах, а также подробно информирует поклонников о том, что интересного происходит в ее семейной жизни.

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На этот раз звезда поделилась в своей ленте снимком, на котором она изображена сидящей на огромной куче пятитысячных купюр на входе банковского хранилища.

«Если бы выиграли миллион, на что бы Вы потратили?!» – поинтересовалась Мария.

Судя по комментариям, в приоритете у людей – забота о здоровье и решение квартирного вопроса. Кроме того, подписчики высказывались о благотворительности и помощи бездомным животным. Однако немало нашлось и тех, кто крайне негативно отреагировал на фотографию.

«Что это? Не знаете, чем ещё подразнить? Совсем взбесились?» – негодует подписчик.

«Так хорошо к Вам отношусь, но, блин, такие фотки. Муж мой впахивает , я с онко не работаю, ребенок в первом классе. Такие снимки они огрубляют душу», – признается поклонница.