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Учителя и школьники провели утренник, зажигательно спев хит Лолиты «На «Титанике»»

Певица отметила, что главное - не переборщить в жизни с фразой «Я никому ничего не должна».

Учителя и школьники провели утренник, зажигательно спев хит Лолиты «На «Титанике»»
Лолита Милявская. фото: globallook

За известной певицей Лолитой Милявской уже давно закрепилось неофициальное звание «народной». И действительно, таким множеством перепевок, роликов смонтированных из выступлений артистки, может похвастаться не каждый российский певец. Накануне звезда поделилась на своей странице в социальной сети Instagram очередным забавным видео, герои которого, а это, между прочим, школьники самых разных возрастов и их педагоги, дружно поют один из хитов Лолиты «На «Титанике»». Солирует- педагог Анатолий Саттаров.

«Учителя, дети, родители! Спасибо Вам, что именно под эту песню, Вы проводите школьный утренник! Отдельное Спасибо замечательному солисту и явно Педагогу Анатолию Саттарову (Макаренко наших дней)! Главное, чтобы дети не переборщили в жизни с «Я никому ничего не должна». Фраза имеет очень взрослое значение, и не во всех случаях!» — комментирует ролик звезда.

«Лолита, не это ли настоящая любовь?!?» — восклицает поклонница певицы.

«Дети балдеют от этой песни! Пару лет назад сидели в кафе в Адлере, туда пригнали отряд детей ужинать. И тут заиграла эта песня! Они с громким визгом как пососкакивали с мест, как понеслись танцевать. Так я услышала эту песню впервые, сразу поняла – хит, раз детям нравится», — вспоминает другая поклонница.

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Учителя и школьники провели утренник, зажигательно спев хит Лолиты «На «Титанике»»
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