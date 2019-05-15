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«Не всем в университеты поступать»: Бузова напомнила, что 15 лет назад пришла в «Дом-2»

Именно 15 мая, по признанию звезды, ее жизнь поменялась кардинально.

«Не всем в университеты поступать»: Бузова напомнила, что 15 лет назад пришла в «Дом-2»
Ольга Бузова / www.instagram.com/buzova86/

Сегодня кажется, что скандальная стройка дома, любви и отношений «Дом-2» была всегда. Чего уж греха таить, для некоторых телезрителей почти родными стали и участники долгоиграющего шоу, в жизни которых фанаты программы разбираются, наверное, лучше, чем в собственной.

Многие герои стали известными, но высот, которых достигла Ольга Бузова, еще никто повторить не смог. От простой участницы проекта она сначала поднялась до ведущей, а затем открыла массу собственных бизнес-проектов, параллельно запела на сцене и заиграла в театре. Свои самые разносторонние таланты Бузова смогла реализовать лишь в Москве, куда она, как известно, приехала из Санкт-Петербурга. А произошло все это 15 мая ровно 15 лет.

«Уже сегодня, 15 мая, 15 лет назад кардинально поменяется моя жизнь, когда 18 летней девочкой, я, из родного города Санкт-Петербурга, приехала в Москву – участвовать в реалити-шоу «Дом 2», строить дом и любовь. Я навсегда запомню этот день», – напомнила своим подписчикам звезда, поделившись снимком из Северной столицы.

«Ну, не всем в университеты поступать», – пишет один из подписчиков.

«Оля, тебя не пугает, что ты совсем не развиваешься? И уровень мышления у тебя как был 15 лет назад такой и остался? Дробишь жизнь и карьеру на миллион фуфельных проектов, распыляешься по горизонтали. Но вертикального роста – ноль», – интересуется другая поклонница.

Впрочем, критические комментарии перемежались под этой публикацией с поздравлениями и самыми лучшими пожеланиями. Некоторые признались, что следят за жизнью своей любимицы с самого прихода Бузовой в «Дом-2».

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«Не всем в университеты поступать»: Бузова напомнила, что 15 лет назад пришла в «Дом-2»
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