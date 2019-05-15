НОВОСТИ

Бывший уголовник Джереми Микс стал звездой Каннского кинофестиваля

На торжественную церемонию он пришел без своей подруги Хлои Грин.

Бывший уголовник Джереми Микс стал звездой Каннского кинофестиваля
Фото: REUTERS

Среди многочисленных актеров, актрис, режиссеров и богачей, которые собрались на торжественном открытии 72-го Каннского кинофестиваля во Франции, настоящей звездой и неожиданным персонажем стал бывший американский уголовник, а ныне более чем успешная модель Джереми Микс.

«Самый красивый преступник планеты» продефилировал по красной ковровой дорожке вместе со своей коллегой по подиуму Андреа Сасу, а перед фотографами нежно обнимал ее. И это тоже стало своего рода сенсацией. Ведь давно известно, что у него давний роман с богатой наследницей Хлоей Грин, которая родил ему сына. Впрочем, злые языки поговаривают, что пара рассталась.

Джереми Микс и модель Андреа Сасу
Фото: REUTERS

Как отмечает кр.ru, еще несколько лет назад Джереми, член одной из банд, промышлявшей темными делишками, сидел в тюрьме за незаконное хранение оружия. Когда калифорнийская полиция разместила его фотографию в Facebook после очередного задержания, Микс стал настоящей звездой. Потому, еще сидя в местах не столь отдаленных, он уже имел подписанные контракты в качестве модели. А позже возлюбленная Холя ввела его в высшие круги общества, познакомив с мировыми знаменитостями и богатейшими людьми.

Вам может быть интересно:

«Элегантно, но простовато»: Виктория Боня разочаровала фанатов появлением на Каннском кинофестивале в красном платье «К черту корону – ухожу в монастырь!»: Лена Ленина впервые пропустит Каннский кинофестиваль Каннский кинофестиваль-2019: что покажут два режиссера из России

Тэги:

Андреа СасуДжереми МиксКаннский кинофестиваль
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Бывший уголовник Джереми Микс стал звездой Каннского кинофестиваля
Интересно?
Поделись с друзьями: