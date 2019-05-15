Бывший уголовник Джереми Микс стал звездой Каннского кинофестиваля

Среди многочисленных актеров, актрис, режиссеров и богачей, которые собрались на торжественном открытии 72-го Каннского кинофестиваля во Франции, настоящей звездой и неожиданным персонажем стал бывший американский уголовник, а ныне более чем успешная модель Джереми Микс.

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«Самый красивый преступник планеты» продефилировал по красной ковровой дорожке вместе со своей коллегой по подиуму Андреа Сасу, а перед фотографами нежно обнимал ее. И это тоже стало своего рода сенсацией. Ведь давно известно, что у него давний роман с богатой наследницей Хлоей Грин, которая родил ему сына. Впрочем, злые языки поговаривают, что пара рассталась.

Как отмечает кр.ru, еще несколько лет назад Джереми, член одной из банд, промышлявшей темными делишками, сидел в тюрьме за незаконное хранение оружия. Когда калифорнийская полиция разместила его фотографию в Facebook после очередного задержания, Микс стал настоящей звездой. Потому, еще сидя в местах не столь отдаленных, он уже имел подписанные контракты в качестве модели. А позже возлюбленная Холя ввела его в высшие круги общества, познакомив с мировыми знаменитостями и богатейшими людьми.